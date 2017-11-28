В Екатеринбурге.

На екатеринбургском сайте "Е1.Недвижимость" на этой неделе появилось необычное объявление.

"Продается одноэтажное, отдельно стоящее, здание площадью 112 кв.м. со всеми коммуникациями в центре города, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера 2А., а также земельный участок под ним, площадью 144 кв.м. Здание и земельный участок находится в собственности. Цена договорная".

Необычность, казалось бы, рядового объявления о продаже коммерческой недвижимости в том, что это здание находится во дворе Управления ФСБ России по Свердловской области. На карте "Яндекс" даже можно разглядеть шлагбаум, который преграждает въезд к нему.

Хотя и указано, что цена договорная, на объявлении вывешен ценник – 32 миллиона рублей.

При внимательном рассмотрении карты возникает вопрос – а где запланировано строительство новой штаб-квартиры екатеринбургских чекистов? Исходя из представленных на суд общественности и Градостроительного совета Екатеринбурга документов, многоэтажку будут строить именно во дворе нынешнего здания на улице Вайнера, 4. И в зону застройки попадает это одноэтажное здание, находящееся в частной собственности.



Фото: екатеринбург.рф

По имеющейся информации, строительством высотки может заняться УГМК-Холдинг. При этом торгов на строительство еще не проводилось, поскольку бюджетных ассигнований на данный проект не предусмотрено.

Между тем эксперты указывают, что в случае выигрыша Екатеринбургом права на проведение ЭКСПО-2025, в период полугодовой выставки в уральскую столицу будут передислоцированы существенные силы ФСБ, которым потребуется большое офисное здание. Так что новая высотка была бы чекистам кстати.

"Уралинформбюро" постарается выяснить, каким образом инициаторы проекта выходили на Градсовет, не имея "чистой" площадки под строительство.