Изъятая приставами машина "на свободе".

Служебный автомобиль почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова, который на прошлой неделе за долги арестовали судебные приставы, снова стоит "под боком" у дипломата. Иномарка с красными дипномерами замечена корреспондентами "Уралинформбюро" у здания на Гоголя,15а, где консульство Сейшельских островов арендует помещения.

BMW 523i, стоимостью 1,3 миллиона рублей, у Игоря Вожагова изъяли еще 20 ноября за долги на общую сумму в 2,5 миллиона рублей. Туда входят неуплаченные алименты, штрафы за нарушение ПДД и кредиторская задолженность.

Стоит предположить, что немалые деньги для расплаты с задолженностью перед государством РФ у дипломата все-таки нашлись. При том что без колес почетный консул даже после конфискации автомобиля приставами не остался. Дипломатические государственные номерные знаки он повесил на другой BMW 535i.

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