Суд оставил в силе отцовство Дмитрия НикитинаСегодня в 15:37
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Экс-супруга все еще хочет отнять у него дочь.
В Ханты-Мансийске суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу 7-летней Лады Никитиной. Ее родная мать Надежда Типакова пыталась оспорить решение суда, вернувшего Дмитрию Никитину юридический статус отца. Однако жалобу оставили без удовлетворения, сообщила "Уралинформбюро" Оксана Рудник, адвокат семьи Никитиных.
Стоит напомнить, дело об определении места жительства ребенка продолжается второй год. В Новороссийске Дмитрий Никитин был женат на Надежде Типаковой. Он вписал себя отцом в свидетельство о рождении ее дочери, зная, что ребенка женщина родила от другого мужчины. После развода девочка осталась жить с Дмитрием. Вскоре Никитины переехали в Ханты-Мансийск. Спустя несколько лет биологическая мать Лады решила вернуть дочь. Она подала иск о лишении Никитина отцовства. Ребенка должны были передать матери, однако девочка отказывалась идти с незнакомой женщиной. По закону принуждать ее к этому нельзя.
В сентябре 2017 года президиум Верховного суда вынес постановление о сохранении статуса отцовства даже для неродного отца, если между мужчиной и ребенком существует эмоциональная привязанность и при ряде других условий. В свете новых обстоятельств Ханты-Мансийский суд пересмотрел собственное решение и вновь назвал Дмитрия Никитина отцом Лады.
Следующее заседание по делу состоится в январе 2018 года. На нем, скорее всего, окончательно решится судьба девочки и будет определенно ее место проживания.
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