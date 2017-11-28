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"Черная пятница" дотянулась до квартирСегодня в 16:07

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Со скидками до 1,3 миллиона рублей.

1 декабря 2017 года "Атомстройкомплекс" проведет свою "черную пятницу". В рамках акции 29 готовых квартир в Екатеринбурге и городах-спутниках будут проданы с выгодой для новых хозяев до 1,3 миллиона рублей. Скидка до 24,9% будет действовать при любых формах оплаты, включая ипотеку, но только один день.

Для удобства клиентов агентство недвижимости "Атом" продлевает работу до 21.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "Атомстройкомплекс".

Спеццены действуют на квартиры разного класса, в том числе меблированные, практически во всех жилых комплексах застройщика - "Просторы", "Северное сияние", "Хрустальногорский", "Балтийский", "Чемпион Парк", "Пихтовый" и других. Полный список предложений можно найти на сайте "Атомстройкомплекса".

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