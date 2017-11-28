"Сельдь под шубой" аналогично.

Стоимость продуктов, необходимых для приготовления салата "Оливье", в Югре увеличилась за год на 5,63%. Еще сильнее - на 5,68% - подорожал в округе набор для "Сельди под шубой". Среди регионов УрФО это самый большой рост цен на обе закуски. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Росстата.

На Среднем Урале "Оливье" и "Селедка под шубой" подорожали на 3,27% и 0,69% соответственно, а в Тюменской области – на 3% и 2,5%.

Заметнее всего в России главный салат новогоднего стола прибавил в цене в Калининградской области – сразу на 8%.

Однако в ряде регионов продуктовый набор для закусок подешевел. Так, цена "Оливье" в Республике Тыва упала на 11%.

В среднем по России этот салат на четверых обойдется в 311 рублей 83 копейки - на 1,2% дороже, чем годом ранее.

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