×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чартер не по карману: цены на перелеты вырастут летомСегодня в 17:26

  • Текст

До 25%.

Туроператоры прогнозируют рост цен летом 2018 года. Подорожание связано, в том числе, с увеличением стоимости чартерных рейсов, сообщает "Вестник АТОР".

Эксперты отмечают две основные причины роста цен: значительное удорожание авиатоплива и недостаток самолетов. Осенью 2017 года прекратила деятельность авиакомпания "ВИМ-Авиа", и "вывод из оборота" 20 ее лайнеров будет заметен на рынке.

Еще одну возможную причину увеличения стоимости "челночных" перевозок эксперты связывают с усилением контроля властей над чартерными авиакомпаниями. Предполагается, что за крупные задержки перевозчиков будут ограничивать в допусках на чартеры, а, возможно, и лишать их. Как итог - авиакомпании будут сдержанно набирать обязательства, а туроператоры ограничат объемы перевозки на массовых направлениях - как российских, так и зарубежных.

Стоит отметить, что пределы роста цен на чартеры будут зависеть от направления, передает "Уралинформбюро". Так, скачок тарифов на внутренние перелеты может достигать 25%. Кроме того, участники рынка не исключают и некоторого подорожания туров - отсутствие горящих путевок грозит стать реальностью уже предстоящим летом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×