Чартер не по карману: цены на перелеты вырастут летомСегодня в 17:26
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До 25%.
Туроператоры прогнозируют рост цен летом 2018 года. Подорожание связано, в том числе, с увеличением стоимости чартерных рейсов, сообщает "Вестник АТОР".
Эксперты отмечают две основные причины роста цен: значительное удорожание авиатоплива и недостаток самолетов. Осенью 2017 года прекратила деятельность авиакомпания "ВИМ-Авиа", и "вывод из оборота" 20 ее лайнеров будет заметен на рынке.
Еще одну возможную причину увеличения стоимости "челночных" перевозок эксперты связывают с усилением контроля властей над чартерными авиакомпаниями. Предполагается, что за крупные задержки перевозчиков будут ограничивать в допусках на чартеры, а, возможно, и лишать их. Как итог - авиакомпании будут сдержанно набирать обязательства, а туроператоры ограничат объемы перевозки на массовых направлениях - как российских, так и зарубежных.
Стоит отметить, что пределы роста цен на чартеры будут зависеть от направления, передает "Уралинформбюро". Так, скачок тарифов на внутренние перелеты может достигать 25%. Кроме того, участники рынка не исключают и некоторого подорожания туров - отсутствие горящих путевок грозит стать реальностью уже предстоящим летом.
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