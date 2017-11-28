Силуанов предложил лишить соцподдержки "богатых" получателейСегодня в 18:10
- Текст
И раздать нуждающимся.
Министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число получателей соцподдержки из федерального бюджета, чтобы увеличить выплаты действительно нуждающимся. Такое заявление чиновник сделал на форуме Финансового университета "Что день грядущий нам готовит?", пишет "Российская газета".
По словам министра, в России семь человек из десяти получают поддержку государства, но тех, кому она необходима, гораздо меньше. "Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять", - пояснил он.
По мнению А.Силуанова, адресная соцподдержка увеличит как потребительский спрос, так и благосостояние граждан.
По данным аналитического центра при правительстве РФ, на октябрь 2017 года в стране насчитывалось 12 миллионов бедных работающих. Примерно шестая часть трудоспособного населения не может обеспечить себя и свои семьи.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2016 году доход ниже прожиточного минимума имели 10% населения Свердловской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
В Зауралье жители организовали незаконное кладбище
А у действующего сбрасывали мусор.Сегодня в 19:16
Мэрия Екатеринбурга выложит миллиарды рублей
На дороги, скверы и плотины.Сегодня в 19:04
Пермяк отсидит 8 лет за съемки обнаженных детей
На снимках 26 несовершеннолетних.Сегодня в 18:59
Жителя Кубани сгубило селфи с гранатой
С выдернутой чекой.Сегодня в 18:52
Екатеринбургская овощебаза №4 попала под молоток
Ее продадут 23 декабря.Сегодня в 18:47
Авиабилеты подорожают к Новому году
Вслед за ростом цен на керосин.Сегодня в 18:35
Школьник изнасиловал 4-летнего ребенка
После просмотра фильма для взрослых.Сегодня в 18:24
Россияне будут "зарабатывать" на первенцах
В течение 1,5 лет.Сегодня в 18:21
Шашлык из собачатины тюменцу придется отработать
В течение 280 часов.Сегодня в 18:16
На ВСМПО выбрали инженеров года
Среди молодежи и профессионалов.Сегодня в 18:16
Тагильчанин насмерть сбил юношу и скрылся
От испуга.Сегодня в 18:10
Силуанов предложил лишить соцподдержки "богатых" получателей
И раздать нуждающимся.Сегодня в 18:06
Екатеринбурженка осуждена за хищение газа
585 "кубов" обошлись в год лишения свободы условно.Сегодня в 18:00
"Маяк" усомнился в заявлениях Гринписа и Росгидромета по рутению-106
И провел свое расследование.Сегодня в 17:55
Под носом ФСБ нашелся дом к продаже
В Екатеринбурге.
Главные новости
- Сегодня в 17:55Под носом ФСБ нашелся дом к продаже
- Сегодня в 17:26Чартер не по карману: цены на перелеты вырастут летом
- Сегодня в 15:59После олимпийских медалей российские спортсмены расстанутся с иномарками
- Сегодня в 15:25Сейшелам придется искать нового консула
- Сегодня в 13:30За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
Аналитика
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?