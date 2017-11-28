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Силуанов предложил лишить соцподдержки "богатых" получателейСегодня в 18:10

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И раздать нуждающимся.

Министр финансов Антон Силуанов предложил сократить число получателей соцподдержки из федерального бюджета, чтобы увеличить выплаты действительно нуждающимся. Такое заявление чиновник сделал на форуме Финансового университета "Что день грядущий нам готовит?", пишет "Российская газета".

По словам министра, в России семь человек из десяти получают поддержку государства, но тех, кому она необходима, гораздо меньше. "Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять", - пояснил он.

По мнению А.Силуанова, адресная соцподдержка увеличит как потребительский спрос, так и благосостояние граждан.

По данным аналитического центра при правительстве РФ, на октябрь 2017 года в стране насчитывалось 12 миллионов бедных работающих. Примерно шестая часть трудоспособного населения не может обеспечить себя и свои семьи.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2016 году доход ниже прожиточного минимума имели 10% населения Свердловской области.

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