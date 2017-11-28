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Россияне будут "зарабатывать" на первенцахСегодня в 18:24

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В течение 1,5 лет.

С 2018 года россияне будут получать ежемесячные выплаты за первого ребенка до достижениям им полутора лет. Об этом 28 ноября на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы сообщил глава государства Владимир Путин.

Размер выплат в среднем в новом году составит 10,5 тысячи рублей. Но для каждого субъекта РФ он будет корректироваться, исходя из регионального прожиточного минимума. При этом будут учитываться доходы семьи - в первую очередь на выплаты смогут рассчитывать нуждающиеся.

Расходы на реализацию программы за три года составят 144,5 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

По словам президента, это лишь одна из мер по поддержке рождаемости, которые вступят в силу 1 января 2018 года. Кроме того, В.Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2021 года.

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