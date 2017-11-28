А у действующего сбрасывали мусор.

Прокуратура Курганской области нашла нарушения в содержании мест захоронения умерших на территории региона. Так, вблизи поселка Чистопрудного (Кетовский район) мертвых курганцев хоронили незаконно. Кладбище действовало без разрешительных документов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

А возле кладбища у села Введенского прокуроры обнаружили несанкционированную свалку. Местные жители выбрасывали мусор прямо на земле, урн на месте не было.

По результатам проверки главам Введенского и Большечаусовского сельских советов внесены представления, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.