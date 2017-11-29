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Проезд по России на поезде подешевел вдвоеСегодня в 08:11

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В плацкарте.

Билеты на поезда внутри России стали дешевле на 50%. Акция, организованная ОАО "РЖД", приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается Федеральной пассажирской компанией 3 декабря.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе РЖД, билеты по сниженной стоимости продаются с 28 ноября по 4 декабря. Вполовину дешевле можно забронировать места в плацкартных вагонах и на верхних полках в купе.

В акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов №146/145 Москва – Назрань и №61/62 Москва – Нальчик.

Стоит отметить, что скидка применяется только к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья.

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