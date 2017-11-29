За 28 лет число таковых выросло в два раза.

Россияне больше всего боятся болезней близких и детей. Согласно результатам соответствующего опроса, проведенного "Левада-Центром", так ответили 47% респондентов.

Второе место в рейтинге страхов заняли войны (37%), третье – собственные болезни и потеря работоспособности (32%), четвертое – бедность (22%), пятое – старость и беспомощность (21%), передает "Уралинформбюро".

Относительно ноября 1989 года россияне стали значительно меньше бояться произвола властей и беззакония (11% против 22%), гибели человечества (9% против 27%), возврата к массовым репрессиям (3% против 11%). А вот национальных конфликтов граждане РФ теперь опасаются больше (10% против 6%).

Следует отметить, что за минувшие 28 лет с 5% до 11% увеличилось число россиян, которые, по их словам, не испытывают особых страхов.