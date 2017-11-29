Их вычисляют по автомобильным номерам.

В столице Урала судебные приставы опробовали новую программу, которая позволяет получать информацию о текущей задолженности водителя по номеру его автомобиля. Первый совместный с ГИБДД рейд прошел 28 ноября. В его ходе приставы арестовали два автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Специальной программой оснастили видеокамеру, установленную на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. Программное обеспечение разработано на Среднем Урале и не имеет аналогов в России. На устройства работников УФССП и ГИБДД поступала информация о долгах (ЖКХ, налоги, алименты, кредиты) владельцев, проезжающих мимо камеры машин. В ближайшее время все видеокамеры ГИБДД в оегионе будут оснащены данной программой.

Всего были проверены 56 водителей. Общая сумма задолженности остановленных за рейд автомобилистов-должников составила более 2,5 миллиона рублей. На специализированную стоянку были отправлены Lexus, долг хозяина которого составляет более миллиона рублей, и Mitsubishi, владелец которого задолжал более 600 000 рублей.