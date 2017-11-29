В США.

Звание "Мисс Миннесота" на конкурсе красоты штата получила девушка с синдромом Дауна. Ранее 22-летняя Микайла Холмгрен участвовала только в конкурсах для девушек с ограниченными возможностями. Об этом сообщает канал ABC.

Микайла студентка факультета инклюзивного образования, с шести лет занимается танцами - этот талант она продемонстрировала в соответствующем конкурсе. Кроме главной награды девушка выиграла в номинациях за силу духа и персональную премию от режиссера шоу.

Организаторы конкурса "Мисс Миннесота" всегда стараются разнообразить состав участниц. Так, в 2016 году за корону сражалась 19-летняя американка сомалийского происхождения Халима Аден. Девушка вышла на подиум в хиджабе и буркини.