В мире.

Производством самого дешевого в мире электрокара займется индийский концерн Tata motors. Новую жизнь получит провальный проект Nano, пишет The Indian Express.

Городской смарт Nano, выпущенный еще в 2009 году, был признан самым дешевым в мире - машину можно было купить за 2 500 долларов. Однако большого успеха у покупателей она не имела, передает "Уралинформбюро".

Сейчас бюджетную малолитражку Tata совместно с Jayem Automotives превратила в электрокар. Он будет производиться только для сервисов такси Uber и Ola Cabs. Nano EV рассчитан на напряжение 48 вольт, на одной зарядке автомобиль способен преодолеть около 200 километров. Скорее всего, это будет самый дешевый электрокар в мире.

Tata доверили выпуск кузовов, оснащать их оборудованием будет Jayem Automotives. Поставщиком электродвигателей значится еще одна компания - Electra EV.

К концу ноября 2017 года планируется выпустить 350 Nano EV для правительства Индии. Еще 400 электромобилей должны поставить сервису Ola до Нового года.