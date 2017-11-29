Опасные для животных.

В Тюменской области увеличивается численность южнорусского тарантула. К такому выводу в ходе масштабных исследований на территории региона пришли биологи Тюменского госуниверситета, рассказали "Уралинформбюро" в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"Вероятно, это связанно с глобальным изменением климата, – объяснил увеличивающуюся численность пауков доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Виталий Столбов. – Чаще всего тарантулов отмечают в южных лесостепных районах, прежде всего в Бердюжском и Армизонском. В этих районах вид становится многочисленным и встречается в антропогенных условиях, в том числе на приусадебных участках и в подвалах частных домов".

Тарантулы питаются в основном насекомыми. Их яд смертелен для некоторых животных, для жизни человека он опасности не представляет.