Пожертвованиями более чем на 5,3 миллиона рублей.

Благотворительный фонд РМК сделал 20 пожертвований основным своим подопечным в рамках "Щедрого вторника" - крупнейшего благотворительного события в России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, екатеринбургская "Мастерская слуха" получила свыше 300 тысяч рублей на покупку качественных слуховых аппаратов для детей из малообеспеченных семей. Еще 130 тысяч рублей направлены СОДКБ №1 на приобретение медикаментов и спецоборудования для реабилитации детей с онкологией.

Пожертвования от Благотворительного фонда РМК были сделаны фонду "Детство" (250 тысяч рублей пойдут на помощь тяжелобольным детям, приютам и детским домам), Екатеринбургской епархии и Ассоциации психологов женских консультаций.

Также в рамках "Щедрого вторника" Благотворительный фонд РМК профинансировал приобретение новогодних подарков для воспитанников реабилитационных центров, детей из малообеспеченных семей Карабаша, для подопечных "Детства" и других.

Самыми крупными пожертвованиями стали адресная помощь на лечение больных детей - свыше 1,3 миллиона рублей и в Благотворительную столовую в Екатеринбурге - более 1,4 миллиона рублей.

"Одна из идей акции "Щедрый вторник" - напомнить о том, что благотворительностью могут заниматься все - и крупные организации, и частные лица. Потому что любая помощь нужна и ценна для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так что "щедрым" может стать любой день недели, если вы открыты людям и готовы участвовать в их судьбе", - отметила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны.

Организация занимается адресной помощью онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержкой детских медучреждений Урала, помощью малозащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.