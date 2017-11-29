×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК поддержала "Щедрый вторник"Сегодня в 11:44

  • Текст

Пожертвованиями более чем на 5,3 миллиона рублей.

Благотворительный фонд РМК сделал 20 пожертвований основным своим подопечным в рамках "Щедрого вторника" - крупнейшего благотворительного события в России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, екатеринбургская "Мастерская слуха" получила свыше 300 тысяч рублей на покупку качественных слуховых аппаратов для детей из малообеспеченных семей. Еще 130 тысяч рублей направлены СОДКБ №1 на приобретение медикаментов и спецоборудования для реабилитации детей с онкологией.

Пожертвования от Благотворительного фонда РМК были сделаны фонду "Детство" (250 тысяч рублей пойдут на помощь тяжелобольным детям, приютам и детским домам), Екатеринбургской епархии и Ассоциации психологов женских консультаций.

Также в рамках "Щедрого вторника" Благотворительный фонд РМК профинансировал приобретение новогодних подарков для воспитанников реабилитационных центров, детей из малообеспеченных семей Карабаша, для подопечных "Детства" и других.

Самыми крупными пожертвованиями стали адресная помощь на лечение больных детей - свыше 1,3 миллиона рублей и в Благотворительную столовую в Екатеринбурге - более 1,4 миллиона рублей.

"Одна из идей акции "Щедрый вторник" - напомнить о том, что благотворительностью могут заниматься все - и крупные организации, и частные лица. Потому что любая помощь нужна и ценна для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так что "щедрым" может стать любой день недели, если вы открыты людям и готовы участвовать в их судьбе", - отметила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны.

Организация занимается адресной помощью онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержкой детских медучреждений Урала, помощью малозащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Кроме того, фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×