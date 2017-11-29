Курящим на балконе россиянам придется платить соседям за причиняемый вредСегодня в 11:46
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Прецедент имеется.
Жильцы многоквартирных домов смогут взыскивать моральный вред с курящих на балконах соседей. О судебном прецеденте, созданном Верховным судом РФ, сообщает РАПСИ.
Так завершился двухлетний спор новосибирцев, передает "Уралинформбюро". Истцу мешал сигаретный дым, и он пытался в судебном порядке запретить своему соседу курение на балконе. Мужчина настаивал, что дым поступает в его квартиру и негативно сказывается на его здоровье и на состоянии его ребенка. Он требовал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
В Ленинском суде Новосибирска и в апелляционной инстанции позицию истца не поддержали. Однако Верховный суд РФ встал на его сторону. Высшая инстанция признала, что в законодательстве нет возможности запретить собственнику курить на балконе. Однако право на благоприятную окружающую среду, в том числе на отсутствие табачного дыма, закреплено в Конституции РФ. Таким образом, ВС допустил возможность запрета курения на собственной лоджии, если от этого страдают соседи. В связи с этим высшая инстанция присудила некурящему жителю Новосибирска компенсацию в 5 000 рублей.
Примечательно, что за время судебных разбирательств некурящий мужчина, создавший важный прецедент, переехал жить в другую квартиру.
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