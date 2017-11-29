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Британцы "собрали" идеальный автомобильСегодня в 11:56

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По заявкам водителей.

Британский автомобильный портал WeBuyAnyCar опросил 2,3 тысячи водителей и создал образ идеальной машины.

"Автомобиль мечты" должен быть кроссовером. Корпус "идеала" основан на новейшей модели SUB Lamborghini, Urus, с поднятой подвеской и полным приводом. При этом на авто должны быть установлены фары и фонари от BMW 6-Series, передняя часть кузова – от Alfa Romeo Giulia, двери – от Audi R8, а колеса – от Honda Civic Type R. При всем этом за машиной должен стоять сильный бренд. В идеале, такое авто должен выпускать Bentley.

Не забыли британцы и о комфорте. Для трети опрошенных "автомобиль мечты" немыслим без подогрева сидений. Еще треть мечтают, чтобы машина могла летать, передает "Уралинформбюро".

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