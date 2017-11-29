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Директора тюменского детсада оштрафовали за побег ребенкаСегодня в 13:59

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На 100 тысяч.

Суд вынес приговор директору детсада №123 в Тюмени, из которого сбежал воспитанник. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Ей выписали 100-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

9 января 2017 года воспитанники детского сада остались без присмотра. Пятилетний мальчик оделся и вышел из здания. Полтора часа он провел на улице в 35-градусный мороз. В дошкольном учреждении пропажи ребенка даже не заметили. Его отогрела случайная женщина и вызвала полицию.

Директор детсада обязана была обеспечить контроль за детьми со стороны подчиненных, смену охранников на посту и исправное состояние домофона на калитке.

Ранее по теме:
За побег ребенка из тюменского детсада ответит директор

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