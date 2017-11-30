Пожары в Нефтеюганске происходят на 19% реже29 ноября в 16:17
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Благодаря профработе и GPS-модулям.
28 ноября 2017 года в администрации Нефтеюганска прошло заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Среди участников мероприятия были начальник отдела ГО и ЧС мэрии Александр Чертов, заместитель главы города Олег Тальянов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пыть-Яху, Нефтеюганску и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по ХМАО-Югре Евгений Варлов.
Собравшиеся подвели предварительные итоги 2017 года и обсудили профилактику пожаров в преддверии новогодних праздников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
На 24 ноября текущего года в Нефтеюганске было зафиксировано 53 пожара, в которых погибло 4 человека и столько же было травмировано. По сравнению с 2016 годом число возгораний сократилось на 19%, однако количество погибших выросло в 4 раза. Среди основных причин огненных ЧП Е.Варлов назвал нарушения правил эксплуатации электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем.
По его данным, значительный рост пожаров зафиксирован на территории, подведомственной управляющей компании "ЖЭУ №4", - 4 случая. По три возгорания отмечено во владениях ЖЭУ №№3, 5 и 6. По два огненных ЧП зарегистрировано в домах, обслуживаемых ЖЭУ №№2 и 7, а также "Югорской сервисной компанией".
В связи с печальной статистикой комиссия приняла решение усилить профилактическую информационную работу с населением как при личном общении, так и посредством всех видов СМИ.
Предотвратить разгул красного петуха помогают системы противопожарной сигнализации. Однако проблемой, которая требует неотложного решения, стало большое количество их ложных срабатываний. "В целом по округу было зафиксировано 22 тысячи сигналов систем, и только в 1,1% случаев оказались реальные возгорания", - подчеркнул Е.Варлов.
Чаще всего причиной такого "поведения" сигнализации становится ее неправильная установка и эксплуатация.
Также была отмечена эффективность акции по предоставлению одиноким ветеранам, пенсионерам и заслуженным горожанам портативных GPS-модулей, способных дистанционно оповещать пожарную охрану о возгораниях и задымлениях. На сегодня гаджеты получили все участники Великой Отечественной войны. В ближайшее время GPS-модулями оснастят жилье инвалидов.
В преддверии зимних праздников пройдет операция "Новый год". Особого внимания пожарных инспекторов удостоятся места проведения культурно-массовых мероприятий, а также хранения и реализации пиротехнических изделий.
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