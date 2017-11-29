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В Екатеринбурге за год выявлено 1347 ВИЧ-инфицированныхСегодня в 14:10

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До конца года число может вырасти.

За 10 месяцев 2017 года в столице Урала выявлено 1 347 новых случаев ВИЧ-инфекции. Второй год в Екатеринбурге эта цифра снижается. В 2016 году было зарегистрировано 1 372 новых случая, в 2015 году – 1 542 случая. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Городского центра профилактики заболеваний.

Тем не менее, заболеваемость ВИЧ в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает оставаться высокой. Показатель пораженности населения в регионе почти в три раза превышает среднероссийский.

При этом в городе постоянно увеличивается число жителей, желающих узнать свой ВИЧ-статус. В 2017 году во всех лабораториях Екатеринбурга обследовано более 230 тысяч человек.

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