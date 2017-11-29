Чтобы боялись.

В январе в американских кинотеатрах покажут документальный фильм "The road movie" о происшествиях на российских дорогах. Лента смонтирована из роликов, снятых на видеорегистраторы.

Режиссером стал русский кинематографист Дмитрий Калашников. Судя по трейлеру, зрители увидят падающий метеорит, эпические лесные пожары, голых пешеходов, агрессивных автомобилистов и бегущих медведей. По словам создателей ленты, все это будет сопровождаться "ошеломительными комментариями от невидимых и часто стоических водителей и пассажиров".

В январе ленту покажут в кинотеатрах Нью-Йорка и Колумбуса (штат Огайо), в феврале – в столице Канады Оттаве. Фильм доступен для предзаказа за 14,99 долларов, передает "Уралинформбюро".