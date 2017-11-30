"Переводят" на заменитель.

В аптеках столицы Урала закончилась вакцина "Пентаксим". Препарат ставят детям для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инвазивной инфекции. Вместо него врачи назначают вакцину АКДС.

Медикаменты полностью взаимозаменяемы, подчеркнули в пресс-службе свердловского минздрава.

"Вакцина АКДС в городе есть в достаточном количестве, – сказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков. – Наши медики не видят в них принципиальной разницы. Если принципиально поставить "Пентаксим", можно немного подождать. Эта прививка не срочная".

По данным Шестакова, следующая поставка "Пентаксима" ожидается в ближайшие дни.

Стоит отметить, что разница между вакцинами "Пентаксим" и АКДС все-таки есть. "Пентаксим" - комбинированная вакцина, которая обеспечивает одновременную защиту от пяти основных управляемых инфекций. При использовании АКДС, требуется дополнительная вакцинация от полиомиелита и инвазивной инфекции.

О необходимости своевременной вакцинации в интервью "Уралинформбюро" напомнил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Он отметил, что в Екатеринбурге сегодня существует серьезный риск эпидемии дифтерии.

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