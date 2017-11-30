С сентября.

С 1 сентября 2018 года студенческие стипендии вырастут на 4%. Такое заявление на семинаре-совещании "Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России" сделала глава ведомства Ольга Васильева, передает "Уралинформбюро".

По словам министра образования, в будущем году объем стипендиального фонда увеличится на 3,7 миллиарда рублей. "В федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября", - отметила Васильева.

Глава Минобрнауки РФ добавила, что в 2018 году вырастет и объем ассигнований на капитальный ремонт и оборудование. "Объем финансирования составит 13,7 миллиарда. Также вырастут средства на строительство общежитий до 3,7 миллиарда рублей, что на 28% превышает объем текущего года", - подчеркнула она.

Стоит отметить, что в минувшем сентябре выплаты студентам были проиндексированы на 5,9%. Теперь минимальная стипендия составляет 1 419 рублей.