Российским студентам посулили увеличенные стипендии29 ноября в 17:00
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С сентября.
С 1 сентября 2018 года студенческие стипендии вырастут на 4%. Такое заявление на семинаре-совещании "Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России" сделала глава ведомства Ольга Васильева, передает "Уралинформбюро".
По словам министра образования, в будущем году объем стипендиального фонда увеличится на 3,7 миллиарда рублей. "В федеральном бюджете заложены средства на увеличение стипендий на 4% с 1 сентября", - отметила Васильева.
Глава Минобрнауки РФ добавила, что в 2018 году вырастет и объем ассигнований на капитальный ремонт и оборудование. "Объем финансирования составит 13,7 миллиарда. Также вырастут средства на строительство общежитий до 3,7 миллиарда рублей, что на 28% превышает объем текущего года", - подчеркнула она.
Стоит отметить, что в минувшем сентябре выплаты студентам были проиндексированы на 5,9%. Теперь минимальная стипендия составляет 1 419 рублей.
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