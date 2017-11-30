"С носа" - по десятке.

С 1 мая 2018 года все посетители Крыма должны будут платить курортный сбор. Соответствующий законопроект республиканский Госсовет поддержал сразу в двух чтениях.

"На основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым о включении в эксперимент, поданных в Совет министров Республики Крым, предлагается с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года ввести курортный сбор на территориях семи муниципальных образований Республики Крым. Это городские округа Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район", - отметил глава парламента Владимир Константинов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Государственного совета Республики Крым, ставка курортного сбора с 1 мая по 30 сентября составит 10 рублей в сутки, в остальное время платить не придется. От "подати" освобождены лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также обладатели крымской прописки.

Также законопроект определяет порядок и сроки перечисления курортного сбора в бюджет Крыма.

Стоит отметить, что ранее власти Севастополя отказались от поборов с отдыхающих, чтобы "не проиграть" туристов Турции.

Этого не боятся на курортах Краснодарского края, где "с носа" тоже планирую собирать по 10 рублей в сутки. На Ставрополье курортный сбор, порядка 30-50 рублей, установят для отдыхающих Кавказских Минеральных Вод. В алтайской Белокурихе право собирать по 30 рублей с человека получат 36 организаций, предоставляющих санаторно-курортные и туристические услуги.