За шесть лет.

Число аварийных заявок от потребителей газа в Екатеринбурге за последние 7 лет выросло на 20%, в том числе за счет роста города и увеличения числа абонентов. Если в 2011 году в аварийную службу поступило 6 800 заявок, то в 2017 году - 7 600. Из них 1 800 связаны с утечками газа. Об этом 29 ноября 2017 года на пресс-конференции по вопросам обеспечения безопасности при использовании газа в Екатеринбурге рассказал начальник центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Екатеринбурггаз" Иван Саенко, передает "Уралинформбюро".

"Заявки с утечками несут в себе наибольшую угрозу взрывов, пожаров, разрушений. Аварийные бригады при получении любой такой заявки немедленно выезжают на место и принимают меры по недопущению ЧС. При этом надо отметить, что среди причин аварийных вызовов доля нарушений правил пользования газом абонентами выросла почти в 10 раз. Если в 2011 году в ходе выполнения аварийных заявок выявлено 59 нарушений, то в 2017 году - уже 457", - подчеркнул И.Саенко.

Самые частые нарушения, выявляемые аварийными бригадами, - это открытые краны плиты (по забывчивости или для обогрева помещения); оставление включенной плиты без присмотра (пища пригорает, что может привести к пожару). Кроме того, абоненты самовольно устанавливают газовое оборудование, что часто приводит к утечке голубого топлива.

Остается актуальной проблема доступа в дома горожан для проведения планового техобслуживания. "В этом году не был обеспечен доступ для планового технического обслуживания в 554 квартиры и 270 частных домов. Собственников приходится разыскивать всеми силами, уговаривать проверить их же оборудование для безопасности", - отметил И.Саенко.

В целом службы домовых сетей "Екатеринбурггаза" с начала 2017 года провели техническое обслуживание газового оборудования в более чем 100 тысячах квартир и 14 тысячах индивидуальных домов. В ходе этих плановых работ выявлено почти 23 тысячи различных нарушений правил безопасной эксплуатации газовых приборов - газовых плит, котлов, водонагревателей. Среди основных нарушений - аварийное состояние газовых приборов, самовольные подключения и отключения оборудования, неправильный монтаж, разукомплектованные плиты, а также отсутствие тяги. Также выдаются предписания на замену оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

"Мы проводим большую работу с населением, вкладываем много сил и финансовых средств в профилактические мероприятия, налажено регулярное взаимодействие с подразделениями МЧС. Рейды газовой безопасности совместно с инспекторами госпожнадзора прошли в этом году во всех районах Екатеринбурга, в том числе были организованы такие акции в начале отопительного сезона", - рассказал И.Саенко.

Стоит отметить, что потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год. Голубое топливо используют 754 городских предприятия и почти 400 тысяч потребителей среди населения, это 17 тысяч домов и 372 тысячи квартир.