В Югре "за ворота" выставили более 500 человек29 ноября в 17:40
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За 10 месяцев.
С начала 2017 года 101 компания Югры заявила об увольнении порядка 1 300 сотрудников. На 1 ноября 40% из них, в основном Сургуте, оказались "за воротами", пишет РБК со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.
В частности, сокращение 111 работников из-за банкротства готовило ООО "Югорскремстройгаз". Данный вопрос находится на контроле в органах службы занятости Югры. Попавшим под сокращение предлагают вакансии как в родном регионе, так и за его пределами.
В Сургуте отправить часть сотрудников в свободное плавание было намерено ФКУ "11 отряд федеральной противопожарной службы" государственной противопожарной службы по ХМАО-Югра, в Нижневартовске - станция скорой медпомощи, а в Когалыме - Дворец спорта. Основные причины - окончание контрактов, оптимизация расходов и передача части услуг на аутсорсинг.
При этом за 10 месяцев 150 организаций ХМАО передумали увольнять 989 работников - их перевели на другие должности или продлили с ними контракты, передает "Уралинформбюро".
В целом на 1 ноября в Югре было зарегистрировано 4 123 безработных, на них приходилось 13 545 вакансий, почти 60% из них - по рабочим профессиям. Уровень безработицы составил 0,45%, что вдвое ниже, чем в среднем по стране. В УрФО этот показатель и вовсе равен 1%.
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