×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре "за ворота" выставили более 500 человек29 ноября в 17:40

  • Текст

За 10 месяцев.

С начала 2017 года 101 компания Югры заявила об увольнении порядка 1 300 сотрудников. На 1 ноября 40% из них, в основном Сургуте, оказались "за воротами", пишет РБК со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

В частности, сокращение 111 работников из-за банкротства готовило ООО "Югорскремстройгаз". Данный вопрос находится на контроле в органах службы занятости Югры. Попавшим под сокращение предлагают вакансии как в родном регионе, так и за его пределами.

В Сургуте отправить часть сотрудников в свободное плавание было намерено ФКУ "11 отряд федеральной противопожарной службы" государственной противопожарной службы по ХМАО-Югра, в Нижневартовске - станция скорой медпомощи, а в Когалыме - Дворец спорта. Основные причины - окончание контрактов, оптимизация расходов и передача части услуг на аутсорсинг.

При этом за 10 месяцев 150 организаций ХМАО передумали увольнять 989 работников - их перевели на другие должности или продлили с ними контракты, передает "Уралинформбюро".

В целом на 1 ноября в Югре было зарегистрировано 4 123 безработных, на них приходилось 13 545 вакансий, почти 60% из них - по рабочим профессиям. Уровень безработицы составил 0,45%, что вдвое ниже, чем в среднем по стране. В УрФО этот показатель и вовсе равен 1%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×