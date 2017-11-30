Суд идет по легкому пути.

Родители юных спортсменов, погибших и пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, вновь написали заявление главе СКР Александру Бастрыкину. Они обратили внимание главного следователя страны на то, что масса фактов по ДТП оказались "за бортом" следствия и судебных слушаний.

Процесс идет семимильными шагами. Потерпевшие опасаются, что приговоры вынесут уже в этом году, а весь круг виновных не понесет справедливого наказания. Родители расширили пул защитников до шести. При участии новых адвокатов и было составлено заявление Бастрыкину.

"Родители считают, что в действиях лиц, которых уже привлекают к уголовной ответственности, есть либо дополнительные составы преступлений, либо те преступления, которые им вменяются, на самом деле должны быть квалифицированы иначе – как более тяжкие", - пояснил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

По его словам, в уголовном деле есть информация о том, что на поездку детей выделялись муниципальные деньги. Однако аукциона на оказание транспортных услуг не проводилось.

"Порядок, по которому отправлялись дети, тоже очень странный, - говорит юрист. - Денежные средства тренеры перечисляли на личные банковские карты. Причем, если закладывалось на одного ребенка 750 рублей на проезд, то платилось перевозчику 350 рублей. Какая-то странная экономия. Законная или нет – это вопрос. Если эти действия были и носили выгоду для должностных лиц спортивного центра, то это уже другая статья, конечно, не халатность (эта статья вменяется директору СДЮШОР "Сибиряк" Ирине Тарасовой - прим.ред.)".

Также выяснилось, что представитель владельца автобуса Александр Сидорук, который обвиняется в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отвечает за свою родственницу. "Но ее не привлекают к ответственности – жалко бабушку", - сетует собеседник агенства.

Между тем, этот факт может сыграть на руку Сидоруку на стадии обжалования приговора. "Он может сказать "я тут вообще ни при чем, это не мой автобус". И его оправдают. И то, что он фактически занимался этой предпринимательской деятельностью, уже не будет иметь значения", - прогнозирует Дядькин.

Есть вопросы и к статьям, по которым проходит водитель трала Раиль Саитханов. "Он и водитель второго трала (его брат Вадим Саитханов - прим.ред) не помогали потерпевшим при аварии, хотя обязаны это делать. Это дополнительная статья - "оставление в опасности". И они имели возможность помочь. У одного водителя трала – только легкий вред здоровью, у второго – вообще нет вреда здоровью. Водитель автобуса, получивший средний вред здоровью, помогал пострадавшим", - продолжает Дядькин.

Кроме того, автотехнической экспертизой доказано, что все три водителя нарушили правила дорожного движения, однако по статье 264 УК РФ привлечен только один водитель. Причем, есть решения пленума Верховного суда по 264-й статье, где разъясняется, что при автоаварии, в которой ПДД нарушили несколько водителей, к ответственности привлекаются все указанные лица.

Между тем, водитель второго трала Вадим Саитханов вообще проходит по делу в качестве свидетеля. При том, что, по словам адвоката, именно при столкновении с его машиной погибли больше всего детей. "Это, конечно, очень странно. Если он все-таки нарушал правила дорожного движения, есть последствия, а причинная связь почему-то не установлена. Это очень серьезно волнует родителей", - подчеркивает защитник.

Он отмечает, что все эти и другие факты, обозначенные в заявлении к Бастрыкину, указывают на то, что следователи не доразобрались в этом сложном деле.

"Родители "не хотят крови". Они видят, что часть людей вообще не привлекается к ответственности, а часть - привлекается не по тем статьям. И не видят в происходящем сегодня справедливости, боятся, что ситуация может не разрешиться объективно. Дети погибли, а государство не может им дать справедливого решения этой проблемы", - заключает Дядькин.

Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся сначала с одним тралом, который вез негабаритный груз. Его развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли десять детей и два тренера. 20 человек, среди которых 13 детей, получили серьезные травмы.

Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова.

Глава СКР Александр Бастрыкин уже встречался с потерпевшими по этому уголовному делу. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

21 ноября был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александр Комарницкий. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.

Родители погибших и пострадавших акробатов пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.