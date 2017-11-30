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В екатеринбургской подземке "шерстят" пассажиров29 ноября в 18:48

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Под землей "пробка".

В екатеринбургском метро в час пик 29 ноября 2017 года силовики устроили досмотр пассажиров.

"На площади 1905 года людей встречают бойцы в бронежилетах и шлемах. Проводится тщательный досмотр – досматривают почти всех, у кого есть ручная кладь, поэтому люди к эскалаторам проходят дольше обычного", - рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

Поскольку досмотр проходит в вечернее время, в подземке образовалась "пробка". Возможно, контроль в метро усилен в рамках антитеррористических учений.

Как сообщалось ранее, днем 29 ноября полицейские оцепили отель Hyatt на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге. В областном полицейском главке пояснили, что сотрудники силовых ведомств проводят плановые антитеррористические учения, а потому беспокоиться горожанам не стоит. Учения в отеле прошли в преддверии визита в уральскую столицу эмиссаров Международного бюро выставок. Комиссию ожидают весной 2018 года.

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Спецслужбы оцепили отель Hyatt в Екатеринбурге

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