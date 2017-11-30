Действие предупреждения продлено.

Свердловские синоптики продлили действие предупреждения о первой степени опасности, объявленного 25 ноября 2017 года.

"С 20 часов 29 ноября до 20 часов 3 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Стоит отметить, что смог наблюдается в уральской столице уже несколько дней. Горожане жалуются на неприятный запах и задымленность.

Ранее по теме:

Средний Урал почти на неделю накроет смог