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Смог задержится на Среднем Урале еще на 4 дня29 ноября в 19:54

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Действие предупреждения продлено.

Свердловские синоптики продлили действие предупреждения о первой степени опасности, объявленного 25 ноября 2017 года.

"С 20 часов 29 ноября до 20 часов 3 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Стоит отметить, что смог наблюдается в уральской столице уже несколько дней. Горожане жалуются на неприятный запах и задымленность.

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