Из-за отсутствия электричества.

30 ноября 2017 года прекратилась подача холодной воды в дома, расположенные в микрорайоне Изоплит (Екатеринбург). Отключение коснулось зданий на улицах Изоплитная, Фабричная, Артиллеристов, Физиков, в Коломенском переулке и Брикетном тупике.

Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Кировского района, подача ХВС приостановлена в связи с прекращением электроснабжения объектов предприятия "Горводопровод" насосной станции 1-го подъема на Изоплитной, 24а.

Воды не будет до 17.00 или до возобновления подачи электроснабжения.

Отключения холодной воды по этим же адресам также запланировано на 1 и 4 декабря.