×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Микрорайон Изоплит остался без водыСегодня в 08:14

  • Текст

Из-за отсутствия электричества.

30 ноября 2017 года прекратилась подача холодной воды в дома, расположенные в микрорайоне Изоплит (Екатеринбург). Отключение коснулось зданий на улицах Изоплитная, Фабричная, Артиллеристов, Физиков, в Коломенском переулке и Брикетном тупике.

Как сообщили "Уралинформбюро" в администрации Кировского района, подача ХВС приостановлена в связи с прекращением электроснабжения объектов предприятия "Горводопровод" насосной станции 1-го подъема на Изоплитной, 24а.

Воды не будет до 17.00 или до возобновления подачи электроснабжения.

Отключения холодной воды по этим же адресам также запланировано на 1 и 4 декабря.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×