Посредством вредоносных приложений.

85 приложений, которые крадут логины и пароли для входа в социальную сеть "ВКонтакте", было обнаружено в магазине Google Play. Об этом со ссылкой на "Лабораторию Касперского" пишет Газета.Ru.

Чаще всего приложения маскировались под дополнения к соцсети, необходимые, например, для скачивания музыки, поэтому они запрашивали у пользователя его данные. Самое популярное приложение было скачано более миллиона раз, передает "Уралинформбюро".

По мнению экспертов, сворованные данные использовались для накрутки лайков и увеличения числа пользователей в группах.