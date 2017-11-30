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Ученые опровергли существование любви с первого взглядаСегодня в 09:01

Это просто физическое влечение.

Любовь с первого взгляда никак не соотносится с любовью как таковой. К соответствующему выводу пришли психологи из университета Гронингена (Нидерланды).

В проведенном специалистами эксперименте приняли участие около 400 человек, преимущественно – студенты из Германии и Нидерландов. Сначала респондентам показывали фотографии незнакомцев и просили описать возникшие ощущения. Затем эксперты устроили несколько сеансов быстрых свиданий. По итогам эксперимента 32 человека заявили, что испытали чувства, которые можно назвать любовью с первого взгляда. Примечательно, что эта эмоция в большинстве случаев не была взаимной, передает "Уралинформбюро".

Психологи, проанализировав результаты исследования, полагают, что испытанные респондентами чувства были обычным физическим влечением, сопровождавшимся приливом страсти. Возникшие ощущения при этом не оказывали долговременного влияния на психоэмоциональное состояние людей, подытожили эксперты.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
вот оно как работает Сегодня в 11:53

Ха... я однажды решила сама на себе проверить, как действует внешность, которая называется "настоящий мачо" на женщину, вернее, даже не специально решила, а просто так получилось. Мне попался в руки журнал, рекламирующий парфюм, там на одной странице на фоне портрета очень красивого мужчины была такая специальная фишка-запах духов, очень приятный, который был специально нанесён на бумагу, дескать, потрите пальцем специальное место на той странице и будет аромат. Аромат действительно был очень приятный. Вот я и стала открывать периодически ту страницу, тёрла пальцем то место и наслаждалась ароматом, и мне постоянно приходилось смотреть на того красавца. Сначала подумала: "Ничё так мужик, красавец", потом стала присматриваться к нему по причине "неча делать, когда дышишь ароматом" и стала видеть, что черты лица у него какие-то "не очень, чтобы очень", потом стала удивляться: "А что в нём вообще такого красивого?". А потом были уже такие мысли: "Фу, что-то в нём есть неприятное", ну, и, наконец, такое- "Ну и рожа, какая мерзкая".

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меня от такого названия "психолог" уже как-то подташнивает Сегодня в 11:54

чёй-то много дурных психологов развелось

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