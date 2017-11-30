Ученые опровергли существование любви с первого взглядаСегодня в 09:01
- Текст
- Комментарии (2)
Это просто физическое влечение.
Любовь с первого взгляда никак не соотносится с любовью как таковой. К соответствующему выводу пришли психологи из университета Гронингена (Нидерланды).
В проведенном специалистами эксперименте приняли участие около 400 человек, преимущественно – студенты из Германии и Нидерландов. Сначала респондентам показывали фотографии незнакомцев и просили описать возникшие ощущения. Затем эксперты устроили несколько сеансов быстрых свиданий. По итогам эксперимента 32 человека заявили, что испытали чувства, которые можно назвать любовью с первого взгляда. Примечательно, что эта эмоция в большинстве случаев не была взаимной, передает "Уралинформбюро".
Психологи, проанализировав результаты исследования, полагают, что испытанные респондентами чувства были обычным физическим влечением, сопровождавшимся приливом страсти. Возникшие ощущения при этом не оказывали долговременного влияния на психоэмоциональное состояние людей, подытожили эксперты.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Ха... я однажды решила сама на себе проверить, как действует внешность, которая называется "настоящий мачо" на женщину, вернее, даже не специально решила, а просто так получилось. Мне попался в руки журнал, рекламирующий парфюм, там на одной странице на фоне портрета очень красивого мужчины была такая специальная фишка-запах духов, очень приятный, который был специально нанесён на бумагу, дескать, потрите пальцем специальное место на той странице и будет аромат. Аромат действительно был очень приятный. Вот я и стала открывать периодически ту страницу, тёрла пальцем то место и наслаждалась ароматом, и мне постоянно приходилось смотреть на того красавца. Сначала подумала: "Ничё так мужик, красавец", потом стала присматриваться к нему по причине "неча делать, когда дышишь ароматом" и стала видеть, что черты лица у него какие-то "не очень, чтобы очень", потом стала удивляться: "А что в нём вообще такого красивого?". А потом были уже такие мысли: "Фу, что-то в нём есть неприятное", ну, и, наконец, такое- "Ну и рожа, какая мерзкая".ответить
чёй-то много дурных психологов развелосьответить
- Последние новости
-
Сегодня в 14:14
Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
Ради безопасности государства.Сегодня в 14:03
В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замуж
Ее ищут 5-е сутки.Сегодня в 13:56
РМК возьмет на вооружение совместные разработки РФ и ФРГ
В горной отрасли.Сегодня в 13:56
Свердловская область избавится от птицефабрики "Рефтинская"
В 2019 году.Сегодня в 13:46
Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
Средний Урал будет платить за стройку 2 года.Сегодня в 13:31
Троих первоуральцев отправили за решетку за убийство охранника
Им дали от 16 до 17 лет.Сегодня в 13:29
"Уральские авиалинии" увезут в Красноярск за 1500 рублей
И накормят завтраком.Сегодня в 13:19
За сварившегося в кастрюле 2-летнего тоболяка ответит бабушка
Ей грозит до двух лет лишения свободы.Сегодня в 13:01
В центре Костаная задушили девушку
Тело нашла подруга.Сегодня в 12:45
В Кольцово задержали контрабандиста с украшениями в носках и дубленке
Мужчина прилетел из Стамбула.Сегодня в 12:43
На тюменской трассе столкнулись фура и автобус
13 пострадавших.Сегодня в 12:41
Носов зачистил ряды нижнетагильских единороссов
От неугодных.Сегодня в 12:31
Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиян
Каждый год.Сегодня в 11:57
На Ямале будут судить вахтовика за избиение коллеги до смерти
Его сообщника отправили в колонию.Сегодня в 11:47
Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
Намек для митрополита Кирилла?
Главные новости
- Сегодня в 14:14Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
- Сегодня в 13:46Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
- Сегодня в 11:47Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
- Сегодня в 11:40В Асбесте готовят референдум против завода Ротенбергов
- Сегодня в 11:06Американские дипломаты вернули украденный в Екатеринбурге знак
Аналитика
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?