Это просто физическое влечение.

Любовь с первого взгляда никак не соотносится с любовью как таковой. К соответствующему выводу пришли психологи из университета Гронингена (Нидерланды).

В проведенном специалистами эксперименте приняли участие около 400 человек, преимущественно – студенты из Германии и Нидерландов. Сначала респондентам показывали фотографии незнакомцев и просили описать возникшие ощущения. Затем эксперты устроили несколько сеансов быстрых свиданий. По итогам эксперимента 32 человека заявили, что испытали чувства, которые можно назвать любовью с первого взгляда. Примечательно, что эта эмоция в большинстве случаев не была взаимной, передает "Уралинформбюро".

Психологи, проанализировав результаты исследования, полагают, что испытанные респондентами чувства были обычным физическим влечением, сопровождавшимся приливом страсти. Возникшие ощущения при этом не оказывали долговременного влияния на психоэмоциональное состояние людей, подытожили эксперты.