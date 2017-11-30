Без необходимых документов.

В Екатеринбурге между домами №№10 и 12 на улице Пушкина появилась табличка, информирующая о запрете парковки для всех кроме представителей сексуальных меньшинств. Она размещена на металлических воротах, преграждающих въезд во двор.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Стандарт", обслуживающей дома на Пушкина, если земля находится в собственности жителей, то они имеют полное право определять порядок пользования парковкой.

"Правда, для этого собственникам необходимо провести общее собрание и принять соответствующее решение. Протоколы собраний жители приносят в управляющую компанию, и специалисты проверяют эти документы на соответствие нормам законодательства. В данном случае никаких протоколов голосования у нас нет. Соответственно, в ближайшее время табличка будет демонтирована", - отметили в управляющей компании.

Стоит напомнить, в ноябре 2016 года ЛГБТ-активисты намеревались провести в Екатеринбурге собственные акции - парад по улице Куйбышева, а также митинги в Историческом сквере и у памятника Ельцину. Власти мероприятия не согласовали, позже обоснованность этого решения была подтверждена судебным вердиктом.