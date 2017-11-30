Казнет зачищают от анонимовСегодня в 10:30
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Чтобы "лодку не раскачивали".
Жителей Казахстана лишили анонимности в Сети. Теперь оставлять комментарий на страницах Казнета можно только после заключения договора между сайтом и пользователем, при этом последний берет на себя обязательство о максимальной корректности своих записей. Нарушителю грозит тюрьма, передает "Уралинформбюро".
"Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале "электронного правительства" или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения", - гласит новая статья закона "Об информатизации".
Пакет поправок в документы подготовило Министерство информации и коммуникаций Казахстана. Законопроект уже прошел нижнюю палату парламента и был направлен в сенат.
Отслеживание по электронной подписи или номеру телефона поможет избавиться от потока негатива в Интернете, считает министр информации РК Даурен Абаев.
Работа с соцсетями, которые все без исключения являются зарубежными, будет, как и раньше, уведомительной: увидели нарушение в комментариях - прислали уведомление о необходимости его устранить.
При этом за слова в виртуальной реальности может грозить абсолютно реальное наказание. Расцененная как клевета критика руководства страны аукнется лишением свободы на срок до 2 лет, распространение "семейных и личных тайн" - до 7 лет.
Оскорбление депутата может стоить 2 года колонии. За заведомую ложь можно получить 5 лет, а на 2 года больше - за разжигание межнациональной и/или "сословной" розни.
Стоит отметить, что отношение к СМИ и Всемирной паутине в Казахстане стало гораздо жестче. Значительно увеличилось количество уголовных дел за посты в соцсетях и мессенджерах. Создается "Киберщит Казахстана" - программа для блокировки неугодного контента. А Гостехслужба, отвечающая за работу Интернета во всей стране, теперь находится в ведении Комитета нацбезопасности.
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