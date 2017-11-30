В 2018 году.

На образование екатеринбуржцев в 2018 году потратят 18,6 миллиарда рублей, что составляет почти половину от общего объема расходов бюджета города. Речь об этом шла на заседании депутатов гордумы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Народные избранники рассмотрели вопросы по разделам "Образование" и "Физическая культура и спорт" на 2018-2020 годы. Отмечается, что из 18,6 миллиарда рублей, запланированных на 2018 год, 250 миллионов пойдут на капитальный ремонт учебных заведений. В 2019 году на образование планируется потратить 19,2 миллиарда рублей, в 2020-м – 19,5 миллиарда.

Вложения в спорт в 2018 году составят 368,4 миллиона рублей, в 2019-м - 400,8 миллиона, в 2020-м - 402,8 миллиона.

Депутат Александр Смолин попросил выделить средства на проектирование и строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга. Народные избранники обсудят эту возможность на ближайшем заседании комиссии по бюджету и экономической политике.