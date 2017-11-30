Ради пассажиров.

Московское метро в новогоднюю ночь будет открыто для пассажиров, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он также отметил, что на кольцевой ветке метро снова запустят тематический поезд, украшенный по-новогоднему.

Стоит отметить, что круглосуточная работа столичной подземки в новогоднюю ночь уже становится традицией. Впервые метро не закрылось год назад – в новогоднюю ночь на 1 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В екатеринбургском метрополитене не смогли оперативно ответить на вопрос о режиме работы в новогоднюю ночь. Год назад подземка работала до 01:00 – на час дольше положенного.