Виктор Рашников оценил преображение магнитогорского паркаСегодня в 11:06
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У Вечного огня.
Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников прошелся по обновленному парку у Вечного огня. Экскурсию провел глава Магнитогорска Сергей Бердников, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы комбината.
Оставшись довольным от увиденного, В.Рашников отметил, что для комфортного отдыха в одном из знаковых мест города сделано немало. "Теперь повод для гордости есть и в центре Магнитогорска. На месте заброшенной территории появился красивый парк, который предстанет во всей красе будущим летом, когда поднимется трава, распустятся деревья", - подчеркнул он.
Посетители смогут и просто погулять, и покататься зимой на лыжах, а летом на велосипеде.
Решение о реконструкции парка было принято весной этого года. ПАО "ММК", бюджет Челябинской области и федеральный партийный проект "Единой России" "Комфортная городская среда" выделили на ее проведение 150 миллионов рублей. Первые два этапа из четырех завершены: оформлена главная аллея - заасфальтирована, высажены ели и устроен газон, установлено освещение. В южной части появились беговые, велосипедные и прогулочные дорожки с освещением. Обустроено несколько парковок, высажена двухрядная живая изгородь.
В 2018 году восстановят пляж и реконструируют набережную. В планах - ремонт ступеней к монументу, установка малых архитектурных форм, организация спортивного сектора и детской площадки.
"Город в одиночку не потянул бы столь масштабную реконструкцию парка", - уточнил глава муниципалитета Сергей Бердников.
У комбината и администрации Магнитогорска есть и другие планы по благоустройству. Например, улучшение экологической обстановки.
"За последние годы экологическая ситуация улучшилась в разы, и новые уже запланированные проекты сделают очередной прорыв в этом направлении. В перспективе буквально в ближайшие годы мы должны достичь показателей, которые позволят говорить о стабильно хорошей экологической ситуации в Магнитогорске", - отметил В.Рашников.
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