С помощью "заряженных" счетчиков.

Недобросовестные потребители Свердловской области похитили электроэнергии на 9 с лишним миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, в одном из гостиничных комплексов Сысерти в обход закона "сожгли" 1,06 миллиона кВт*ч. Итоговый счет от сбытовой компании составил 6,1 миллиона рублей. Другой нарушитель в поселке Прохладный (Белоярский район) "не учел" 561 тысячу кВт*ч на общую сумму 3,2 миллиона рублей.

В обоих случаях использовались счетчики с посторонними устройствами, предназначенными для занижения объемов потребления.

По выявленным фактам поданы заявления о возбуждении уголовных дел по п.1 ст.165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Нарушителям грозить до 2 лет лишения свободы.

Всего за 10 месяцев специалисты филиала МРСК Урала - "Свердловэнерго" провели 1 184 рейда в 398 населенных пунктах. Выявлено более 9,3 миллиона кВт*ч неучтенного потребления электроэнергии среди физических лиц и порядка 14,6 миллиона кВт*ч - среди юридических лиц.