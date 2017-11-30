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В Кольцово задержали контрабандиста с украшениями в носках и дубленкеСегодня в 12:45

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Мужчина прилетел из Стамбула.

Более 300 ювелирных украшений пытался ввезти в Россию мужчина, прибывший в Екатеринбург из Стамбула. Контрабандиста задержали сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, часть украшений гражданин РФ пытался провезти в багаже – кольца, серьги и цепочки были спрятаны среди упаковок с носками. Другая часть была вшита в рукава дубленки и спрятана в подкладе.

По словам нарушителя, носки и дубленку ему подарил давний приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. О том, что скрывалось в вещах, мужчина якобы не знал.

В отношении россиянина возбуждено административное дело, ему грозит штраф в размере до трех стоимостей контрабанды, а также конфискация перевозимого.

Украшения в настоящее время направлены на экспертизу. Специалисты установят стоимость изделий, а также состав металла, из которого они изготовлены.

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