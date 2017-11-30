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Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиянСегодня в 12:31

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Каждый год.

Ежегодно в России регистрируется 1 200 острых отравлений метанолом. 80% из них заканчиваются летальными исходами. Данные в преддверии сезона высокого спроса на зимние стеклоомывающие жидкости обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

Смертельная доза метанола для человека - 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. Санврачи предостерегают автомобилистов от покупки некачественной "омывайки".

"Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам", - предупреждают специалисты.

Свердловское управление ведомства в ходе проверки выявило несоответствующую требованиям продукцию, которую изготавливают ООО "Байкал Аква" (Екатеринбург), ООО "Альмэкс" (Москва), ООО "ИнтерТорг" (Москва), ООО "ТД Вымпелторг" (Москва), ООО "Регион-С" (Дзержинск). В стеклоомывающей продукции этих производителей содержание метанола превышено в 10 раз.

Нарушители оштрафованы, некачественная продукция изъята из оборота. "Байкал Аква" ликвидировано решением суда.

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