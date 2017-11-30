Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиянСегодня в 12:31
- Текст
Каждый год.
Ежегодно в России регистрируется 1 200 острых отравлений метанолом. 80% из них заканчиваются летальными исходами. Данные в преддверии сезона высокого спроса на зимние стеклоомывающие жидкости обнародовала пресс-служба Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".
Смертельная доза метанола для человека - 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. Санврачи предостерегают автомобилистов от покупки некачественной "омывайки".
"Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам", - предупреждают специалисты.
Свердловское управление ведомства в ходе проверки выявило несоответствующую требованиям продукцию, которую изготавливают ООО "Байкал Аква" (Екатеринбург), ООО "Альмэкс" (Москва), ООО "ИнтерТорг" (Москва), ООО "ТД Вымпелторг" (Москва), ООО "Регион-С" (Дзержинск). В стеклоомывающей продукции этих производителей содержание метанола превышено в 10 раз.
Нарушители оштрафованы, некачественная продукция изъята из оборота. "Байкал Аква" ликвидировано решением суда.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:14
Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
Ради безопасности государства.Сегодня в 14:03
В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замуж
Ее ищут 5-е сутки.Сегодня в 13:56
РМК возьмет на вооружение совместные разработки РФ и ФРГ
В горной отрасли.Сегодня в 13:56
Свердловская область избавится от птицефабрики "Рефтинская"
В 2019 году.Сегодня в 13:46
Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
Средний Урал будет платить за стройку 2 года.Сегодня в 13:31
Троих первоуральцев отправили за решетку за убийство охранника
Им дали от 16 до 17 лет.Сегодня в 13:29
"Уральские авиалинии" увезут в Красноярск за 1500 рублей
И накормят завтраком.Сегодня в 13:19
За сварившегося в кастрюле 2-летнего тоболяка ответит бабушка
Ей грозит до двух лет лишения свободы.Сегодня в 13:01
В центре Костаная задушили девушку
Тело нашла подруга.Сегодня в 12:45
В Кольцово задержали контрабандиста с украшениями в носках и дубленке
Мужчина прилетел из Стамбула.Сегодня в 12:43
На тюменской трассе столкнулись фура и автобус
13 пострадавших.Сегодня в 12:41
Носов зачистил ряды нижнетагильских единороссов
От неугодных.Сегодня в 12:31
Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиян
Каждый год.Сегодня в 11:57
На Ямале будут судить вахтовика за избиение коллеги до смерти
Его сообщника отправили в колонию.Сегодня в 11:47
Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
Намек для митрополита Кирилла?
Главные новости
- Сегодня в 14:14Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
- Сегодня в 13:46Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
- Сегодня в 11:47Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
- Сегодня в 11:40В Асбесте готовят референдум против завода Ротенбергов
- Сегодня в 11:06Американские дипломаты вернули украденный в Екатеринбурге знак
Аналитика
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?