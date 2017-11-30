Как религию добра и мира.

29 ноября 2017 года в Нефтеюганске прошел молодежный форум-диалог "Ислам - религия мира и добра. Профилактика экстремизма и терроризма". В культурном центре "Юность" собрались школьники, студенты, преподаватели, представили администрации Нефтеюганска, силовых структур и исламского духовенства.

Гостями мероприятия стали первый заместитель муфтия Дагестана Абдулла Аджимолаев и представитель отдела просвещения при муфтияте Дагестана Али Мазукаев. Они посетили Нефтеюганск в рамках многодневной поездки по ХМАО-Югре.

Основной темой для обсуждения были терроризм, экстремизм и радикализм, соприкасающийся с исламом или около него, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Представитель ОМВД по Нефтеюганску Дмитрий Мокров отметил, что немало горожан, поддавшись пропаганде, вступили в ряды ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим.ред.) и отправились воевать в Сирию, где погибли или пропали. В частности, одним из боевиков стал 31-летний Расул Адильханов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), а сам он объявлен в международный розыск.

Д.Мокров предостерег молодежь от общения с обещающими решить все проблемы вербовщиками в соцсетях.

Лидер мусульманской общины Нефтеюганска Усман-хазрат Печорин напомнил, что задача каждого - создать благополучную семью, дать новую жизнь. И подчеркнул, что ответы на сложные вопросы стоит искать в семье, а не у "Гугла" и в Интернете.

Первый заместитель муфтия Дагестана Абдулла Аджимолаев отметил, что поднятая тема религиозного терроризма крайне актуальна сегодня. Молодежь должна понимать, что Россия - самая сильная страна в мире, поэтому враги на нападают в открытую, а идут обходными путями: через Интернет, наркотики, алкоголь и прочее. Он призвал собравшихся к бдительности.

Также гости опровергли стереотипы о коренном населении республики, бытующие у россиян. Представитель отдела просвещения при муфтияте Дагестана Али Мазукаев подчеркнул, что молодые люди в красных мокасинах на "Приорах", ведущие себя вызывающе, - это позор народа, а не лучшие его представители. "Уехав далеко от родины, они теряют контроль над собой", - отметил А.Мазукаев.