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"Уральские авиалинии" увезут в Красноярск за 1500 рублейСегодня в 13:29

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И накормят завтраком.

"Уральские авиалинии" доставят из Екатеринбурга в Красноярск всего за 1 500 рублей. В стоимость билета входят ручная кладь, багаж и завтрак. Участники программы "Крылья" могут воспользоваться дополнительной скидкой в виде 500 приветственных бонусов (рублей).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, регулярный прямой рейс Екатеринбург - Красноярск выполняется по понедельникам и средам, обратный - по средам и пятницам. Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines.ru, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или авиакассе.

Красноярск знаменит памятниками архитектуры, заповедниками и монументальными постройками, среди них - часовня Параскевы Пятницы, Свято-Покровский кафедральный собор, скалы Столбы, Красноярская ГЭС и железнодорожный мост через Енисей. Среди прочих достопримечательностей стоит отметить Дом Цукермана – памятник деревянного зодчества, похожий на готический собор в миниатюре.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 10 месяцев 2017 года ее услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. Перевозчик эксплуатирует 43 лайнера Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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