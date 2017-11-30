И логотип социальной сети.

В туалетной бумаге, произведенной в Таджикистане, нашли фрагмент фотографии молодого человека восточной внешности. Пользователи Pikabu.ru сочли, что это было изображение племянника президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по имени Данияр, передает "Уралинформбюро".

Находку обнародовал пользователь Pikabu под ником xvaldemario. В комментариях к записи возникли предположения, что фотография – лишь намек, что за обладателем рулона следят.



Фото: pikabu.ru

Чтобы найти человека, изображенного на снимке, пользователи Pikabu воспользовались программой FindFace, ищущей сходства в соцсетях. Система установила, что на фото – племянник Нурсултана Назарбаева по имени Данияр.



Фото: inform.kz

Кроме того, комментаторы обратили внимание на обертку туалетной бумаги, которая слишком сильно походит на логотип социальной сети "Одноклассники". Стоит отметить, что она пользуется большой популярностью не только в России, но и в странах Средней Азии.

Предположительно, портрет попал в туалетную бумагу из-за некачественной переработки макулатуры.