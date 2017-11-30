После "выделенок"и "кирпичей".

Мэрия Екатеринбурга не исключает в обозримом будущем возвращения выделенной полосы для движения общественного транспорта на участок улицы Малышева между Восточной и Гагарина. Об этом 30 ноября заявил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич, сообщает "Уралинформбюро".

Спор между областным УГИБДД и горадминистрацией вокруг "выделенки" на углу Малышева-Гагарина разгорелся летом 2017 года. Дорожная полиция посчитала, что такой режим движения (при котором по крайней правой полосе можно двигаться только общественному транспорту) создает конфликт транспортных и пешеходных потоков.

При этом, по данным правоохранителей, с появлением полосы для общественного транспорта на Малышева - Гагарина количество аварий там выросло в три раза. После чего УГИБДД внесло мэрии предписание о ликвидации выделенных полос на двух улицах Екатеринбурга: Малышева и Розы Люксембург.

Муниципалы обратились с иском в суд, но проиграли его. Апелляция, поданная ими в Свердловский облсуд, также была оставлена без удовлетворения. В ноябре городским властям пришлось демонтировать "выделенку" на данном участке. Но водители по-прежнему недовольны: теперь вместо разметки, запрещающей им двигаться по крайне правой полосе, над перекрестком висит "кирпич", не дающий им поворачивать на Гагарина как с крайне правой, так и со и второй полосы.



"Выделенка" умерла. Да здравствует "кирпич"?

Городские власти при этом уверены, что конфликтная ситуация исчерпана. Как пояснил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" Сергей Яскевич, вместо выделенной полосы транспортные потоки на этом участке теперь регулирует специальный светофор Т.5, который сначала дает зеленый свет общественному транспорту, а затем и остальным участникам дорожного движения.

Кроме того, со стороны улицы Вишневой установлены так называемые "предварительные" дорожные знаки, предупреждающие водителей о запрете правого поворота, что называется, на подъезде. "Такие знаки не нужно согласовывать с ГИБДД", — заявил чиновник, сославшись на указ Президента РФ от 2014 года.

Однако в УГИБДД Свердловской области не разделяют оптимизма чиновников горадминистрации. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, установка светофора Т.5 при отсутствии выделенной полосы, а также сплошная линия разметки на одном из участков улицы Малышева (из-за которой водители не могут нормально выехать с расположенной там парковки) нарушают действующее законодательство Российской Федерации.

Кроме того, чтобы свернуть с Малышева на Гагарина, водителям теперь придется делать большой крюк через улицу Мира — что, по мнению активиста Комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрия Ларионова, в разы увеличивает "пробки" на автомагистрали, ведущей в сторону ЖБИ.



Как видим, водители спокойно поворачивают с Малышева направо - несмотря на запрещающий знак.

По этой причине облГИБДД вынуждено было выдать мэрии предписание, в котором требует изменить схему движения на указанном участке. Также дорожная полиция возбудила против мэрии дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

Впрочем, представители горадминистрации надеются на конструктивное взаимодействие с органами ГИБДД. "Мы будем встречаться (с руководством ГИБДД — прим.ред.) и проговаривать возвращение сюда выделенной полосы. Она нам нужна не только на участке перед перекрестком, а на протяжении всей улицы. Другого способа улучшить движение в Екатеринбурге и убедить население пересесть с личного транспорта на общественный пока нет", — пояснил Сергей Яскевич в ходе брифинга, организованного прямо на перекрестке Малышева - Гагарина.

При этом глава транспортного комитета пообещал наказание для автовладельцев, нарушающих запрет на правый поворот. Но трудность заключается в том, что у водителей нет выбора: либо, как уже было сказано, застревать в пробках, пытаясь проехать на Гагарина через Мира, либо игнорировать запрещающий знак на свой страх и риск.

Кроме того, штрафовать нарушителей имеет право только ГИБДД, которое считает установку запрещающих знаков на данном участке незаконной. Да и сам факт нарушения нужно как минимум зафиксировать на камеру — которых на перекрестке Малышева-Гагарина (в отличие от "выделенки" на улице Белинского) пока нет.

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