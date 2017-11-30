С 200 до 300 тысяч рублей.

За 10 месяцев 2017 года в Тюменской области выявлено 253 коррупционных преступления. В их числе 94 факта взяточничества, из которых 40 - в крупном и особо крупном размере. В среднем взятка выросла до 304 тысяч рублей, тогда как годом ранее размер мзды ограничивался суммой в 200 тысяч.

Кроме того, в текущем году зафиксированы коммерческие подкупы и легализация средств, полученных в результате коррупционных преступлений.

Такие данные были озвучены на посвященном противодействию коррупции координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, собравшиеся отметили примеры успешного выявления, пресечения и расследования коррупционных преступлений, в том числе резонансных. Среди проблем выделили недостаточное взаимодействие следственных и оперативных подразделений, малую эффективность антикоррупционной деятельности в отдельных сферах. В итоге был выработан комплекс мер, направленных на активизацию работы.