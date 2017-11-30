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Крейсеру "Аврора" грозит нашествие любителей гамбургеровСегодня в 15:51

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Ответственных за символ революции подкупают миллионами.

Легендарный крейсер "Аврора" в скором времени может обрести новые бизнес-ориентиры. Корпорация Burger King обратилась в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится один из символов Октябрьской революции 1917 года, с предложением выкупить судно за 50 миллионов рублей, пишет Life.ru.

Цена, согласно утверждениям компании, сформирована на основе независимой оценки, однако потенциальный покупатель готов выслушать встречные предложения.

На борту "Авроры" Burger King планирует открыть ресторан быстрого питания. При этом отмечается, что музейная экспозиция, а также внешний облик крейсера будут сохранены, передает "Уралинформбюро".

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