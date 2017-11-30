"Забота" подарит пожилым нефтеюганцам скидкиСегодня в 17:44
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И льготы.
30 ноября 2017 года в администрации Нефтеюганска прошла презентация "Заботы" - социального проекта "Единой России". Мэр Сергей Дегтярев и куратор проекта, депутат гордумы Виктор Федини рассказали горожанам о преимуществах необычной банковской карты.
По словам С.Дегтярева, предполагаемыми партнерами проекта, цель которого "развернуть предпринимателей лицом к людям", выступят органы власти, бизнес-сообщество и банковский сектор. Глава Нефтеюганска подчеркнул, что "Забота" давно и успешно работает у соседей - в Ямало-Ненецком автономном округе.
В.Федин рассказал, что проект "Единой России" с 2009 года реализуется в различных регионах страны. В его рамках банки-партнеры выпускают пластиковые дебетовые карты (для получения соцвыплат) с фотографией владельца и штрихкодом. Их держателям организациями-участниками проекта предоставляются скидки на наиболее востребованные категории товаров и услуг.
"При этом скидки могут достигать 70%, а в некоторых случаях и 100%", - отметил депутат. Он добавил, что к картам можно "привязать" и такие льготы, как бесплатный проезд в общественном транспорте и посещение общественной бани.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, охватить "Заботой" планируется более 38 000 жителей Нефтеюганска, пользующихся социальными льготами, – это пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, ветераны боевых действий, семьи, имеющие детей-инвалидов, труженики тыла и вдовы погибших участников, инвалиды, участники и инвалиды ВОВ, а также пенсионеры МВД.
По планам авторов проекта до конца 2017 года необходимо решить организационные и технические вопросы. К его непосредственной реализации проект в Нефтеюганске можно будет приступить в 2018 году.
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