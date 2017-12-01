По версии "Уралинформбюро".

1. Музыка металла

Скорее всего, вы никогда не видели, как делаются стальные балки. Все просто: сначала заготовка несколько часов выдерживается в нагревательной печи. Достигнув температуры, дающей необходимую эластичность при прокате, она поступает в обжимную клеть, где принимает черновую форму двутавра, а после – еще в несколько клетей для чистовой подгонки. Затем балка пилится на нужную длину и охлаждается.

Все это действо сопровождается настоящей "симфонией" металла.

2. Спасайся кто может

У побережья Австралии во время первого зимнего полнолуния - в мае-июне - можно наблюдать одновременно жуткое и захватывающее зрелище. Сотни тысяч крабов-пауков бредут по океанскому дну на мелководье, уничтожая на своем пути все живое. На отмелях членистоногие линяют, сбрасывая ставшие маленькими панцири, и отправляются обратно.

Крабы-пауки являются одними из самых больших в мире: их вес достигает 20 килограммов, а размах ног - 4 метров. На воле могут дожить до 100 лет.

3. Четыре секунды

Много взрывчатки и всего 4 секунды потребовалось для сноса старого автомобильного мост в Чэнду (китайская провинция Сычуань). Прослужившую более 50 лет переправу снесли, чтобы на ее месте построить новую. Закончить все работы обещают в 2019 году.

4. Грязные игры

Иногда название может быть очень обманчивым. Так, чувашский Цивильск оказался далеко не цивильным городом. Там на новой детской площадке школьника... засосало в грязь. Да так, что ребенок не смог выбраться из трясины самостоятельно. Вызволять мальчишку пришлось отцу, который сам едва не стал пленником грязи.

5. Когда никто не видит

Наверное, всем владельцам домашних животных интересно узнать, чем занимаются их Мурзики и Шарики, оставшись в полном одиночестве. Ответ на это вопрос для себя нашел пользователь Твиттера под ником @PendleburyErik. Его хаски, пока никто не видит, решил попрыгать на батуте. Заметив, что за ним наблюдает хозяин, пес сделал вид, что ничего не происходит.