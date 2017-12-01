ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:36
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. Музыка металла
Скорее всего, вы никогда не видели, как делаются стальные балки. Все просто: сначала заготовка несколько часов выдерживается в нагревательной печи. Достигнув температуры, дающей необходимую эластичность при прокате, она поступает в обжимную клеть, где принимает черновую форму двутавра, а после – еще в несколько клетей для чистовой подгонки. Затем балка пилится на нужную длину и охлаждается.
Все это действо сопровождается настоящей "симфонией" металла.
2. Спасайся кто может
У побережья Австралии во время первого зимнего полнолуния - в мае-июне - можно наблюдать одновременно жуткое и захватывающее зрелище. Сотни тысяч крабов-пауков бредут по океанскому дну на мелководье, уничтожая на своем пути все живое. На отмелях членистоногие линяют, сбрасывая ставшие маленькими панцири, и отправляются обратно.
Крабы-пауки являются одними из самых больших в мире: их вес достигает 20 килограммов, а размах ног - 4 метров. На воле могут дожить до 100 лет.
3. Четыре секунды
Много взрывчатки и всего 4 секунды потребовалось для сноса старого автомобильного мост в Чэнду (китайская провинция Сычуань). Прослужившую более 50 лет переправу снесли, чтобы на ее месте построить новую. Закончить все работы обещают в 2019 году.
4. Грязные игры
Иногда название может быть очень обманчивым. Так, чувашский Цивильск оказался далеко не цивильным городом. Там на новой детской площадке школьника... засосало в грязь. Да так, что ребенок не смог выбраться из трясины самостоятельно. Вызволять мальчишку пришлось отцу, который сам едва не стал пленником грязи.
5. Когда никто не видит
Наверное, всем владельцам домашних животных интересно узнать, чем занимаются их Мурзики и Шарики, оставшись в полном одиночестве. Ответ на это вопрос для себя нашел пользователь Твиттера под ником @PendleburyErik. Его хаски, пока никто не видит, решил попрыгать на батуте. Заметив, что за ним наблюдает хозяин, пес сделал вид, что ничего не происходит.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:56
В Екатеринбурге КамАЗ развернул легковушку поперек дороги
На Уралмаше.Сегодня в 18:40
Пермяк сел на 17 лет за надругательство над пятью детьми
В ИК особого режима.Сегодня в 18:25
Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов
В доход государства.Сегодня в 17:52
Облсуд отменил приговор смотрителю екатеринбургского кладбища
Дело вернули в прокуратуру.Сегодня в 17:48
В Екатеринбурге марафонцы изменят автобусный маршрут
И перекроют улицу.Сегодня в 17:48
В Екатеринбурге стартует суд над 17 членами наркокартеля
У них изъяли 11 кило зелья.Сегодня в 17:39
Свердловские дорожники готовятся к непогоде
В выходные ожидается снегопад.Сегодня в 17:36
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:34
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.Сегодня в 17:23
МОК пожизненно дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону
И аннулировал ее результаты на Играх-2014.Сегодня в 17:09
Загрузить "Екатеринбург Арену" мероприятиями помогут российские власти
После ЧМ-2018.Сегодня в 16:52
Замначальника челябинского СИЗО будут судить за взятку в 3 миллиона
За роскошные условия для зэка.Сегодня в 16:49
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от налогов
На скидку.Сегодня в 16:36
Пострадавшую в Таиланде челябинку перевезут в Екатеринбург
На лечение собирают деньги.Сегодня в 16:34
Суд по делу поджигателя ККТ "Космос" стартует 15 декабря
Ему продлили арест.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов
- Сегодня в 16:36Пострадавшую в Таиланде челябинку перевезут в Екатеринбург
- Сегодня в 15:23Росприроднадзор высчитывает ущерб, нанесенный ПНТЗ Первоуральску
- Сегодня в 14:34Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
- Сегодня в 13:04В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.