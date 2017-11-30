Екатеринбургские "выделенки" сгинут после мундиаляСегодня в 16:32
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Их делают для FIFA.
Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, на которых в преддверии ЧМ-2018 по футболу будут оборудованы выделенные полосы. Среди них Луганская, Машинная, Фурманова, Челюскинцев, Московская, Гурзуфская и проспект Ленина, сообщает "Уралинформбюро".
Для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым в 2018 году пройдут маршруты клиентских групп FIFA. На этих маршрутах будут установлены приборы видеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности планируется "обособить под чемпионат" 14 улиц Екатеринбурга.
Впрочем, это будут временные "выделенки", пояснил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич. И "нарисованы" они будут далеко не на всем протяжении этих магистралей.
Так, проспект Ленина обретет выделенную полосу между Карла Либкнехта и Московской, улица Челюскинцев — от Московской до Бориса Ельцина, улица Московская — на участке до Гурзуфской. После завершения игр Чемпионата эти полосы будут демонтированы, заверил чиновник.
Тем не менее, на ряде улиц выделенные полосы для движения общественного транспорта останутся и после мундиаля. Например, на улице Шорса, где общественный транспорт регулярно стоит в километровых пробках. Стоит напомнить, что сегодня в Екатеринбурге уже девять улиц снабжены разметкой, отдающей приоритет движения общественному транспорту.
Отношение к "выделенке" у водителей Екатеринбурга неоднозначное. В то время как предприятия-перевозчики в массе своей довольны новшеством, рядовые автолюбители жалуются на увеличение пробок.
По мнению активиста Комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрия Ларионова, выделенные полосы уместнее делать на новых автомагистралях. А при обустройстве "выделенок" на существующих участках УДС следует учитывать интересы всех участников дорожного движения, считает Ларионов.
"На мой взгляд, в выделенных полосах нуждается проспект Ленина. Но рисовать их нужно с большой осторожностью, так как ширина этой улицы не везде позволяет обособлять полосы для общественного транспорта", — заявил Ларионов в беседе с корреспондентом агентства.
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